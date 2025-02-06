أول تعليق من خامنئي على مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين

وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، رسالة إلى الجميع بشأن فلسطين، في أول تلميح له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة".

الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة

وقال خامنئي، في تصريح بالفارسية، عبر حسابه على منصة إكس، "تويتر" سابقا، إن "فلسطين كلها من النهر إلى البحر للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا: "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".

أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة

وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونجرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.

وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

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