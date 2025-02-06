الخميس 06 فبراير 2025
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إقامة سوق اليوم الواحد بمراكز الشرقية بأسعار مخفضة

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية، فيتو

أقيم اليوم " سوق اليوم الواحد بمركزى ههيا وفاقوس بمحافظة الشرقية  لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

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تخفيف العبء عن المواطنين 

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

الاستفادة من الاسعار المخفضة 

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

المديرية تتابع سير العمل فى اسواق اليوم الواحد

وأضاف المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة التموين بمحافظة الشرقية  ان لبمديؤية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار تسعة وعشرين يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لكافة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

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رفع درجة الاستعداد لاقامة  معارض اهلا رمضان 

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء في إقامة معارض( أهلًا  رمضان) بنطاق المحافظة بدءًا من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة

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المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية الغرفة التجارية محافظة الشرقية سوق اليوم الواحد ههيا وفاقوس

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