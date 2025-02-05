حريق في محل تجاري بمدينة طامية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب داخل محل تجارى بمدينة طامية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تمتد السنة اللهب الي باقي الوحدات السكنية المجاورة، ولم تحدث أي إصابات.

تفاصيل اندلاع حريق بأحد المحال التجارية بمدينة كافية في الفيوم

وتلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بإندلاع حريق في محال تجاري بشارع 23يوليو بدائرة المركز، وتوجهت علي الفور قوة من المركز، وهرع رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى باقي المحال والمنازل المجاورة، ولم تقع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما تم تبريد موقع الحريق تجنبًا لاشتعال النيران من جديد، وقد تبين من المعاينة الأولية لاثار الحريق، أنّ ماس كهربائي كان السبب في اندلاع النيران التي امتدت إلى باقي المحل.

وتم تحرير المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وتولي التحقيق.

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