إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية في حادث سير بالفيوم

أصيب اللواء شريف سالم مدير إدارة الهجرة غير الشرعية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب مجند بوزارة الداخلية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد إسعاف الناصرية، اتجاة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية في حادث سير علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مدير إدارة الهجرة غير الشرعية، وشخص آخر، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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