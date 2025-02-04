الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ترامب يتراجع

بكل الثقة أقول إن ترامب سوف يتراجع عن دعوته لتهجير أهل غزة إلى مصر ومعها الأردن، وإن مشروعه سوف يفشل! أقول ذلك رغم الثقة التى يتحدث بها ترامب عن قبول الرئيس السيسى والملك عبدالله فى نهاية المطاف بدعوته هذه! 

سوف يتراجع ترامب لأن الرفض المصري صارم وهذا الرفض يجد دعما عربيا وتفهما أوروبيا، بل وتفهما من قطاع من الأمريكيين أنفسهم تراجعوا عن دعم هذا المشروع الإسرائيلي عندما انتفضت مصر لفضحه مبكرا ورفضه بقوة.

 
فإن المؤكد أن مصر ستظل صامدة في وجه ترامب ولن تستجيب له مهما فعل ومارس علينا من ضغوط.. وترامب الذى يراهن على أموال الخليج العربى لن يغامر بخسارتها إذا تأزم الأمر، خاصة وأن الدول العربية والإسلامية ترفض مشروع التهجير هذا.. فمن مصلحة ترامب أن تهدأ الساحة العربية حتى يظفر بأموال الخليج، التى يتطلع لزيادتها إلى تريليون دولار!

بل إن ترامب لا يكتفى بذلك وإنما يسعى إلى إهداء إسرائيل هدايا أخرى إضافية عما منحه إياها فى فترته الرئاسية السابقة، والتى تمثلت في نقل السفارة الامريكية للقدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا.. 

وتتمثل الهدايا الجديدة في تطبيع علاقات الدول العربية -خاصة السعودية- مع إسرائيل، وخلال التصعيد الأمريكي  مع مصر والأردن لن يكون مستساغا عربيا وسعوديا المضى قدما فى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. وإذا كان ترامب رجل صفقات فأنه يحرص على أن تكون صفقته مربحة وليست خاسرة!

ثم إن ترامب ذاته لا يجد حرجا من التراجع أساسا، وفعل ذلك من قبل عندما إبتلع في فترته الرئاسية الأولى تهديداته لكوريا الشمالية رغم أنها كانت شديدة وقوية، وعندما قرر في فترته الرئاسية الجديدة أن يراجع قراره الخاص بإلغاء المنح الدراسية التى تضرر منها كثيرون. 

القرصان الأمريكي!

ماذا يفعل معنا ترامب؟!

لذلك كله وإزاء الإصرار المصري على رفض تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن سوف يتراجع ترامب في نهاية المطاف مهما كرر تأكيداته بأن هذا التهجير سيحدث!

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