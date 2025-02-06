الأزهر يبدأ تعيين المقبولين للعمل بالحصة في المحافظات.. قبول 12 ألف من الخريجين.. 5 أسباب لقطع التعاقد.. برامج توعية قبل استلام العمل.. وهذا هو المقابل

بدأت المناطق الأزهرية في استكمال أوراق تعيين أسماء المقبولين للعمل بالحصة خلال الفترة القادمة، يأتي هذا الحدث في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم العملية التعليمية، وتوفير كوادر تدريسية مؤهلة تسهم في تحقيق جودة التعليم داخل المعاهد الأزهرية.

وفي وقت سابق أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (12498) معلمًا للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

بنود عقد العمل بالحصة في المعاهد الأزهرية

وننشر في هذا التقرير بنود العقد الذي من المقرر أن يوقع عليه المعلمون الذين ظهرت أسماؤهم في المسابقة وهي كالتالي:



- يتقاضى المعلم أجر قيمته 50 جنيها للحصة الواحدة، تدفع إجمالا في نهاية كل شهر ميلادي مع عدم مطالبة المنطقة الأزهرية بأي التزامات مالية أخرى خلال مدة تقديم الخدمة والتي تنتهي بنهاية الفصل الدراسي الثانية لعام 2024-2025.



- يتم تقديم الخدمة وفقا للخطة والمنهج الموضوعة ووفقا لجدول الحصص الصادر عن المختصين بالمعهد وتحت إشرافهم وموجه المادة بحد أقصى الناب المقرر للمعلم المساعد وأي تكليفات ترتبط بالعملية التعليمية يحددها شيخ المعهد.



- المحافظة على مواعيد العمل الرسمية وأداء الخدمة بكل دقة وأمانة والالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لسير العمل وتنفيذ أوامر وتعليمات الرؤساء والتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات المكلفين بها وعدم إفشاء أمر من الأمور التي يتم الاطلاع عليها بحكم العمل.



- يقر المعلم على أنه على دراية تامة بطبيعة العمل بالأزهر الشريف والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل به وعدم المطالبة بالتثبيت أو التعيين بالأزهر الشريف تحت أي مسمى بناء على أداء هذه الخدمة التعليمية.



- لا تسري أحكام القوانين والقرارات المنظمة لوظائف الخدمة المدنية على هذه الخدمة التعليمية ويتم أداء الخدمة في المعهد المحدد أو أي معهد آخر تحدده المنطقة وفق مقتضيات العمل في نطاق الإدارة التعليمية التي اجتاز بها شروط الإعلان.



حالات الاستبعاد من العمل بالحصة من المعاهد الأزهرية

- أحقية المنطقة الأزهرية إلغاء الاستعانة بالمعلم في تقديم الخدمة التعليمية بنظام الحصة بالأجر في الحالات التالية دون إخطار أو إنذار:

- الإخلال بأداء الخدمة المتفق عليها وفق الضوابط المنظمة لها

- عدم أداء النصاب المقرر للحصص أو أية تكليفات ترتبط بالعملية التعليمية يحددها شيخ المعهد

- ارتكاب أية أفعال تمثل مخالفات تأديبية وفقا للوائح المنظمة لذلك بالأزهر الشريف

- أي أسباب أخرى تبديها المنطقة ويقدرها قطاع المعاهد الأزهرية

- الانقطاع عن أداء الخدمة ثلاثة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة خلال مدة تأدية الخدمة

التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية

معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يقرر برنامجا توعويا للمقبولين للعمل قبل تسلمهم العمل.

من جانبه قرر الشيخ فواز عبادى رئيس الإدارة المركزية استقبال المعلمين المقبولين للعمل بالحصة بمعاهد المنطقة يوم السبت الموافق ٧/٢/٢٠٢٥ وذلك بقاعة مجمع معاهد مدينة نصر مع تنظيم برنامج توعوي فى نفس اليوم من التاسعة صباحا.

يشتمل على ثلاث محاضرات متتالية:

المحاضرة الأولى بعنوان(أسس التدريس والميثاق الأخلاقي للمعلم).

المحاضرة الثانية (خطوات إعداد الدرس وفنون الشرح).

المحاضرة الثالثة (أسس العلاقة بين المعلم والمتعلم).

ويأتى ذلك في إطار أعداد المقبولين للعمل بمعاهد المنطقة ونقل خبرات السابقين إليهم مع بداية عملهم بالتدريس ووضعهم على بداية طريق النجاح فى أداء رسالتهم.

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