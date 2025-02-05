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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، توزيع درجات الترم الأول والرابط الرسمي للنتيجة

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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يترقب طلاب  الشهادة الإعدادية الأزهرية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2025، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إعلان الأزهر الشريف عن إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الأسبوع القادم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وأوضحت بوابة الأزهر الإلكترونية عبر رابط خاص عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الدور الأول الأسبوع المقبل، وذلك من خلال هذا الرابط.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وحول تفاصيل توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الأول والمجموع الكلي، فقد حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 245 درجة، وهي كالتالي:

الفصل الدراسي الأول: 245 درجة

أصول الدين: 50 درجة

اللغة العربية: 50 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الفقه: 25 درجة

القرآن الكريم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

اللغة الأجنبية: 20 درجة

الثقافة الإسلامية: 10 درجات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2025 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا).
2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.
3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025.
4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.
5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.
6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

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