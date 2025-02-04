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منطقة القاهرة الأزهرية تعلن أسماء المقبولين للعمل في المعاهد الدينية

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو
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أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية عن أسماء المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن المنطقة في انتظار المقبولين بداية من اليوم وحتى يوم الخميس من أجل استكمال إجراءات التعيين.

وجاءت الأسماء التي أعلنت عنها منطقة القاهرة الأزهرية كالتالي: 

 

 

الأزهر يعلن حاجته إلى التعاقد مع أكثر من 12 ألف مدرس بالحصة

وفي وقت سابق أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ (12498) معلمًا للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.


ودعا  الأزهر من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة إلى التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في موعد غايته خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 /11 /2024م ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد محددًا به التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب التقدم إليها والمستندات الآتية:

 

 

 

الأوراق المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية 

أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.
الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.  
عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.  
عدد 4 صور من شهادة الميلاد.  
حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.  
إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

 

التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية 

معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

 

معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

 

 

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