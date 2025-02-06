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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8%

اعتماد الإعدادية،
اعتماد الإعدادية، فيتو

 اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 80.8%، وكانت لجنة النظام والمراقبة، لامتحانات  الشهادة الإعدادية قد انتهت من أعمال مراجعة الجمع وجزئيات وتم طبع النسخة الخطية من نتيجة الشهادة الإعدادية، وتجهيزها لاعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سيتم بث النتيجة على موقع المديرية فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وفي نفس الوقت يتم إرسال نسخة خطية مصحوبة بأسطوانة مدمجة إلى المدارس الإعدادية حتي يتمكن الطالب وولي الأمر من الحصول على النتيجة بتفاصيل الدرجات في اسرع وقت ممكن

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة.

تعليمات بداية الفصل الدراسي الثاني

وكان قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المدارس بتعليمات الاستعدادات  لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024.

ولفت إلي أن مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وضرورة تجهيز جدول الحصص وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة طوال اليوم، وغلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسى، وحتى انصراف الطلاب.

 

التزام بتكليفات العمل داخل المدارس

 وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة باستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومى للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية، والتزام  أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

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