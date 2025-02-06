صالون "نفرتيتي" يناقش عبقرية مصر القديمة في استكشاف علوم الفلك

يعقد صالون نفرتيتي الثقافي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، فعالية جديدة في السادسة مساء السبت المقبل.

وتحمل الأمسية عنوان "علوم الفلك وعبقرية المصري القديم"، لتسليط الضوء على تقدم المصريون منذ فجر التاريخ في قراءة صفحة السماء ومعرفة مواقع النجوم وحركة الكواكب، وكيف نجحوا كمجتمع زراعي في تأسيس تقويم متوافق مع دوران القمر، وربطوا بينه وبين الديانة المصرية القديمة ومختلف العلوم مثل الهندسة والبناء، والذي تجسد في ظاهرة تعامد الشمس في توقيت محدد كما يحدث كل عام داخل معبد أبو سمبل وسبعة معابد أخرى، وهو ما يفسر كيف سجلوا تفاصيل السماء والكواكب والأبراج وتقسيم اليوم إلى ساعات على سقف معبد "دندرة".

يستضيف الصالون الدكتور مجدي فكري أستاذ الآثار والحضارة بكلية السياحة جامعة السادات والدكتورة ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة والدكتور خالد سعد مدير عام إدارة آثار ماقبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار.

صالون نفرتيتي

جدير بالذكر أن صالون "نفرتيتي" الثقافي يهتم بمناقشة القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني من خلال فعاليات شهرية حوارية يستضيف فيها ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع، ويشرف على إعداده كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف وأماني عبد الحميد.

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