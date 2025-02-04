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ثقافة وفنون

غدًا، حمدي السطوحي ضيف ندوة “كتاب وجوائز” بمعرض الكتاب

ندوي كتاب وجوائز،
ندوي كتاب وجوائز، فيتو

تُقام في الثالثة والنصف عصر غدًا الأربعاء 5 فبراير ندوة بعنوان "كتاب وجوائز" ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك في بلازا 2 - القاعة الدولية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتتناول الندوة دور الجوائز الأدبية في دعم الإنتاج الفكري وتعزيز حركة النشر، وتأثيرها على صناعة الكتاب، ومدى إسهامها في الارتقاء بالمشهد الثقافي العربي، كما ستناقش التحديات التي تواجه الكتاب والمبدعين في ظل تطورات النشر الحديثة.

يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين، منهم:

• المعماري وخبير التراث حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي سيسلط الضوء على علاقة الكتاب بالهوية الثقافية والتراثية.

• الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، التي ستتحدث عن البعد الاجتماعي للجوائز وتأثيرها على المؤلفين والجمهور.

• الدكتورة عزة بدر، الكاتبة الصحفية بمؤسسة روزاليوسف، والتي ستناقش التجارب الأدبية الفائزة بالجوائز ومدى تأثيرها في المشهد الأدبي.

ويدير الندوة الإعلامي علاء أبو زيد، في لقاء مفتوح يهدف إلى إثراء الحوار حول أهمية الجوائز في تحفيز الإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على الكتابة والابتكار.

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قطاع التنمية الثقافية معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 القاهرة الدولي للكتاب حمدي السطوحي قطاع صندوق التنمية الثقافية
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