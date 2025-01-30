الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفل بمرور 50 عاما على رحيل "أم كلثوم" بمتحف نجيب محفوظ

احتفالية ذكرى رحيل
احتفالية ذكرى رحيل أم كلثوم، فيتو

ضمن حرص قطاع التنمية الثقافية على الاحتفاء بصناع الهوية والرموز الفكرية والإبداعية؛ تخليدا لأسمائهم وإبرازا لإنجازاتهم للعالم، وتذكيرا للأجيال القادمة ببصماتهم المتفردة، ينظم متحف نجيب محفوظ - التابع للقطاع برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فى الثانية عشرة من ظهر الأحد القادم الموافق 2 فبراير، احتفالية بمرور خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

تتضمن الاحتفالية تقديم معرضًا وثائقيًا من اعداد الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف، يسرد من خلاله مشوار كوكب الشرق، من خلال رصده للأخبار والموضوعات التى كتبت عنها.

يلى ذلك عقد ندوة عن هذه السيرة المتفردة، التي أبرزتها مجلة الثقافة الجديدة، فى عددها الصادر فى فبراير بعنوان (أم كلثوم.. بهجة الدنيا)، وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين والمثقفين ورجال الإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية الثقافية قطاع التنمية الثقافية متحف نجيب محفوظ رئاسة المعماري حمدي السطوحي سيدة الغناء العربي ام كلثوم
ads

الأكثر قراءة

أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

طقس الغد، أمطار ورياح على هذه المناطق

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

رسميا.. الكاف يقرر مد القيد للبطولات الإفريقية حتى 28 فبراير المقبل

كرواتيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

منوعات

المزيد

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

المزيد
الجريدة الرسمية