التنمية الثقافية تحتفل بمرور 50 عاما على رحيل "أم كلثوم" بمتحف نجيب محفوظ

ضمن حرص قطاع التنمية الثقافية على الاحتفاء بصناع الهوية والرموز الفكرية والإبداعية؛ تخليدا لأسمائهم وإبرازا لإنجازاتهم للعالم، وتذكيرا للأجيال القادمة ببصماتهم المتفردة، ينظم متحف نجيب محفوظ - التابع للقطاع برئاسة المعماري حمدي السطوحي، فى الثانية عشرة من ظهر الأحد القادم الموافق 2 فبراير، احتفالية بمرور خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

تتضمن الاحتفالية تقديم معرضًا وثائقيًا من اعداد الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف، يسرد من خلاله مشوار كوكب الشرق، من خلال رصده للأخبار والموضوعات التى كتبت عنها.

يلى ذلك عقد ندوة عن هذه السيرة المتفردة، التي أبرزتها مجلة الثقافة الجديدة، فى عددها الصادر فى فبراير بعنوان (أم كلثوم.. بهجة الدنيا)، وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين والمثقفين ورجال الإعلام.

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