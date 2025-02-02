التنمية الثقافية تنعي المنشد عامر التوني

نعي قطاع التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي الفنان الكبير والمنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية.

وكتب قطاع التنمية الثقافية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تنعى أسرة العاملين بصندوق التنمية الثقافية والوسط الثقافي والفني الفنان الكبير المنشد الدكتور عامر التوني مدير مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى ومؤسس فرقة المولوية المصرية، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

عامر التوني

وأسس الدكتور عامر التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994، وشاركت الفرقة بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.