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خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بـ كامل يوسف البهتيمي

إذاعة القرآن الكريم
إذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس الموافق 7 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


6:40 ص تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة الشورى 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الفتح/ الحجرات 30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر 15 ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة   15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان    15 ق

11:17 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد فكرى الملاح  وما تيسر من سورة الشعراء  15ق

11:33 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه )   30ق

12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد بدر حسين وما تيسر من سورة المؤمنون  30ق

13:24: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 15ق

14:04 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من سورة  يوسف     15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د محمود محمد عمارة  5ق الساعة 15.19


مصحف مجود للشيخ /كامل يوسف البهتيمى من سورتى النبأ / النازعات 30ق

17:41 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المطففين/ الطارق 30ق 

19:00 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من قصار السور  30ق 

19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحجر  15ق

20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى العلق/ الزلزلة  15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة إبراهيم  30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة العنكبوت 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة إبراهيم (بمناسبة ذكراه) 44ق

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه   15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الحديد  15ق

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة فصلت  15ق

02:54 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من المائدة ( بمناسبة ذكراه) 30ق

03:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الماعون  30ق

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