خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بـ كامل يوسف البهتيمي

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس الموافق 7 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



6:40 ص تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الفتح/ الحجرات 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق



11:17 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد فكرى الملاح وما تيسر من سورة الشعراء 15ق



11:33 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة هود ( بمناسبة ذكراه ) 30ق



12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق



13:24: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 15ق



14:04 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د محمود محمد عمارة 5ق الساعة 15.19



مصحف مجود للشيخ /كامل يوسف البهتيمى من سورتى النبأ / النازعات 30ق



17:41 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المطففين/ الطارق 30ق



19:00 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من قصار السور 30ق



19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحجر 15ق



20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى العلق/ الزلزلة 15ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة العنكبوت 42ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة إبراهيم (بمناسبة ذكراه) 44ق



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه 15ق



02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الحديد 15ق



02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة فصلت 15ق



02:54 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من المائدة ( بمناسبة ذكراه) 30ق



03:56 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الماعون 30ق

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