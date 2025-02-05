تكريم 8 رموز للسينما التسجيلية في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ26، وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور كل من؛ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من السينمائيين والنقاد وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.



أبرز المكرمين خلال حفل الافتتاح

يشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية تكريم مجموعة من الشخصيات البارزة التي أثرت في مجال السينما التسجيلية والقصيرة، وذلك تقديرًا لمساهماتهم الكبيرة في تطوير هذا المجال، ومن بينهم:

-المخرج الكبير علي الغزولي، أحد رواد السينما التسجيلية في مصر والعالم العربي.

-المؤلف والمخرج الكبير سمير عوف، الذي ترك بصمة واضحة في صناعة الأفلام التسجيلية.

-المصور السينمائي الكبير ماهر راضي، صاحب الأعمال البارزة في التصوير السينمائي.

-الفنانة الكبيرة نبيهة لطفي، التي قدمت العديد من الأعمال المتميزة في السينما التسجيلية.

-المخرجة الكبيرة عطيات الأبنودي، إحدى الرائدات في صناعة الأفلام التسجيلية بمصر.

-المخرجة تهاني راشد، صاحبة الإسهامات السينمائية المميزة.

-المخرج والمنتج جان ماري تينو، الذي قدم أعمالًا سينمائية وثائقية مؤثرة عالميًا.

-الناقد السينمائي والمنتج فاروق عبد الخالق، تقديرًا لدوره البارز في دعم السينما التسجيلية.



عرض فيلم الافتتاح

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التسجيلي "ثريا"، في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج أحمد بدر كرام، حيث يتناول الفيلم قصة مؤثرة تجسد روح الكفاح والتحدي.

فترة إقامة المهرجان

ويستمر مهرجان الإسماعيلية في الفترة من 5 حتى 11 فبراير الجاري، حيث سيتم عرض عشرات الأفلام التسجيلية والقصيرة من مختلف الدول، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات لمناقشة أحدث التطورات في عالم السينما التسجيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أبرز الفعاليات السينمائية في الشرق الأوسط، حيث يسلط الضوء على الأفلام التسجيلية والقصيرة، ويمنح فرصة للمواهب الجديدة لعرض أعمالهم والتفاعل مع كبار المخرجين وصناع السينما.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية أحد أقدم وأهم المهرجانات في المنطقة العربية، حيث انطلق لأول مرة عام 1991، ويهدف إلى دعم وترويج السينما التسجيلية والقصيرة، وتوفير منصة للمخرجين المستقلين لعرض أعمالهم أمام جمهور واسع.



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