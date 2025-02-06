غاز سام وراء مصرع زوجين في أكتوبر

لقي زوجان مصرعهما داخل حمام شقتهما بدائرة قسم شرطة تاني أكتوبر، نتيجة تسرب غاز، في حادث مأساوي أثار حزن الأهالي.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على الزوجين فاقدي الوعي داخل الحمام.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاتهما نتيجة استنشاق غاز متسرب من سخان المياه.

وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، مع تكليف الجهات الفنية بفحص السخان ومصدر الغاز.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الخنق نتيجة استنشاق الغاز السام المتسرب من سخان المياه، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية، لعدم وجود إصابات ظاهرية على الجثمانين.

وتناشد الأجهزة المعنية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند استخدام سخانات الغاز والتأكد من وجود تهوية جيدة داخل الحمامات، تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة.

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