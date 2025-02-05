الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

طفلة غزاوية توجة رسالة لـ ترامب: يمكنك التحكم بالعالم كله إلا غزة (فيديو)

طفلة غزاوية، فيتو
طفلة غزاوية، فيتو

أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة غزاوية توجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، تفاعلا كبيرا.

طفلة غزاوية تقصف جبهة ترامب 


وتحدت الطفلة التي تدعى ماريا حنون ترامب عندما قالت: "أنا كطفلة ناجية من حرب غزة لو طلبت منك تخرج من منزلك ومن أرضك وتعيش في مصر او الصين هل توافق".

وأضافت الطفلة: "في الحقيقة أنت لا تستطيع الموافقة". وتابعت حنون: "طيب إذا كنت ترفض لماذا تريد مني أن أخرج من بيتي وأقبل مغادرة أرضي".

وقالت الطفلة لترامب "أنت تستطيع التحكم في كل العالم إلا غزة".

 

وأمس الثلاثاء، أعلن  الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب خلال مؤتمر مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.

وأضاف "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة".

 

مخطط ترامب بشأن ريفيرا الشرق الأوسط

وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا فرصة للقيام بشيء يمكن أن يكون هائلا، ولا أريد أن أكون لطيفا، ولا أريد أن أكون رجلًا حكيمًا، لكن ريفييرا الشرق الأوسط، يمكن أن تكون شيئا رائعا للغاية"، وذلك في إشارة إلى منطقة الريفيرا الواقعة في جنوب فرنسا.

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