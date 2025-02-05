كأس كاراباو، نيوكاسل يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

كأس كاراباو، تقدم فريق نيوكاسل على ضيفه أرسنال بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس كارباو).

ويحل أرسنال يحل ضيفًا على نيوكاسل بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن إياب نصف نهائي كأس كاراباو، بعدما خسر في الذهاب على ملعبه (الإمارات) بثنائية نظيفة، حيث يحتاج الجانرز للفوز بفارق 3 أهداف من أجل التأهل إلى نهائي كأس كارباو، لمواجهة الفائز من مباراة ليفربول وتوتنهام.

باغت نيوكاسل نظيره أرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية رائعة من جوردون ويقابلها ايزاك ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 18، رد أرسنال بفرصة هدف ضائع بعد تمريرة من مارتينيلي ويقابلها أوديجارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20، أحرز نيوكاسل هدفه الأول بعد تسديدة قوية من ايزاك وتصطدم في القائم وترتد ومتابعة بتسديدة من ميرفي داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك ويتقدم لفريقه بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 23، أهدر أرسنال فرصة هدف آخر بعد تمريرة عرضية ويقابلها تروسارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من دفاع نيوكاسل في اللحظات الأخيرة.

تشكيل آرسنال اليوم ضد نيوكاسل في كأس كاراباو

واعتمد آرتيتا على نفس تشكيل أرسنال في مواجهة مانشستر سيتي التي فاز بها الجانرز بخماسية مقابل هدف، حيث ضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: لويس سكيلي، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، جورين تيمبر.

وسط الملعب: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

الهجوم: لياندرو تروسارد، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: سيتفورد، كيويور، زينتشينكو، كالافيوري، تيرني، وجرجينيو، ميرينو، نوانيري، ستيرلينج.

تشكيل نيوكاسل ضد أرسنال في كأس كاراباو

فيما ضم تشكيل نيوكاسل ضد أرسنال في كأس كاراباو كلا من:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبيير، بيرن، بوتمان، شار.

خط الوسط: هال، تونالي، جيمارايش.

خط الهجوم: ميرفي، جوردون، إيزاك.

كما يتواجد على دكة بدلاء نيوكاسل كلا من: بوب، ليفرامينتو، تارجيت، كرافث، لونجستاف، ويلوك، مايلي، ويلسون، أوسولا.2

آرسنال يكتسح مانشستر سيتي بخماسية في الدوري الإنجليزي

وكان أرسنال اكتسح نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "الإمارات" في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل مبكرا لصالح أرسنال بعدما نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك هالاند التعادل للسيتي في الدقيقة 55، وبعد مرور دقيقة واحدة نجح توماس بارتي من إعادة التقدم لأرسنال بعد تسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة 62 أضاف مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث للجانرز.

وعمق كاي هافيرتز جراح السيتي بعد إحراز الهدف الرابع بالدقيقة 76، وجاء الهدف الخامس في الدقيقة 3+90 عن طريق نوانيري.

وبدأ عمر مرموش جناح المنتخب الوطني أساسيا مع مانشستر سيتي في مواجهة ارسنال قبل ان يغادر المباراة في الدقيقة 72 ليحل دي بروين بديلا له.

ترتيب مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي يتوقف رصيد عن النقطة 41 في المركز الرابع.

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