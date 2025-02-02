رغم الهزيمة بخماسية من آرسنال، جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش

دافع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن مهاجم فريقه عمر مرموش، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام آرسنال 1-5، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يتحدث عن عمر مرموش

وقال جوارديولا عن لاعبه عقب المباراة: "عمر مرموش لعب بشكل جيد، أقولها بكل صدق، ليس من السهل التأقلم سريعًا، خاصة في ظل هذه المباريات الصعبة".

وأضاف: "من الواضح أن هناك لاعبين يتقدمون في السن، والمدرب يتقدم في السن أيضًا، لكن لا نزال في فبراير هناك الكثير من المباريات سنلعبها، اللاعبون الكبار في السن كانوا ولا يزالون مهمين للغاية، وبالطبع اللاعبون الجدد سيساعدوننا".



وواصل: "خسرنا مرات عديدة هذا الموسم، ربما بعض اللاعبين غير مستقرين، لكن لديهم مهام كان يجب أن يقوموا بها ولم يفعلوا ذلك".

وشارك مرموش في المباراة منذ البداية ولعب حتى الدقيقة 72، وتم استبداله بالنجم البلجيكي كيفين دي بروين، ورغم أنه صنع فرصتين لفريقه، إلا أن الحظ لم يحالفه في تحويلها إلى أهداف.

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