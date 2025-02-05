أخبار الرياضة اليوم: قيد علي معلول في قائمة الأهلي.. الزمالك يقترب من ضم بولبينة.. ومرموش يتوج بجائزة مع فرانكفورت رغم الرحيل

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” لعل أبرزها:

أعلن التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية بقناة النادي الأهلي أنه تم قيده في قائمة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت المقرر أن تقام بينهما مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشهد مفاوضات نادي الزمالك مع نادي بارادو الجزائري تطورًا مهمًا بشأن انتقال لاعب الوسط عادل بولبينة إلى الفريق الأبيض، حيث باتت الصفقة قريبة من الحسم، في انتظار الرد النهائي من نادي بارادو مساء اليوم، بعد سلسلة من المفاوضات المستمرة، قدم الزمالك ثلاثة عروض لإقناع إدارة بارادو بالموافقة على بيع اللاعب.

العرض الأول الذي قدمه الزمالك كان بقيمة 1.5 مليون دولار، إلا أن إدارة بارادو رفضت هذا العرض باعتباره أقل من المتوقع، ثم جاء العرض الثاني بقيمة 2 مليون دولار، وهو ما زال لم يلقَ الموافقة المطلوبة، في العرض الثالث، عرض الزمالك أكثر من 2 مليون دولار، مما جعله العرض الأكثر جاذبية حتى الآن. ولكن، لم يلقَ هذا العرض أيضًا موافقة نهائية من إدارة بارادو، التي كانت قد طلبت مبلغ 3 ملايين دولار مقابل بيع اللاعب.

فاز عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني بجائزة لاعب الشهر يناير مع آينتراخت فرانكفورت، رغم رحيله عن الفريق.

مرموش انتقل الى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكنه ترك بصمة كبيرة مع آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يفوز بها مرموش بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع فرانكفورت والأخيرة بعد رحيله للسيتي.

دخل الكونغولي روكي بوشيري لاعب نادي هيبرنيان الاسكتلندي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لنادي الزمالك، لكن السويسري كريستيان جروس مدرب الأبيض رهن التعاقد معه برحيل البولندي ميشالاك كونراد.

الدوري الإنجليزي، اختير هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في مرمى بورنموث ضمن الافضل في الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أفضل أهداف الجولة والتي جاء بها هدف صلاح الثاني في مرمى بورنموث.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويليه أرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد ومكان إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024/25 وكأس الكونفيدرالية الإفريقية..

وستُجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة بالشراكة مع شريك حقوق الإعلام التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بي إن سبورت، يوم الخميس 20 فبراير 2025، حيث سيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مباريات ربع النهائي المثيرة لكلا المسابقتين.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار هدف إمام عاشور الثاني في مرمى مودرن سبورت، كأفضل هدف في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلي جانب آخر، تصدر الثنائي إمام عاشور وجراديشار لاعبا النادي الأهلي، التشكيل المثالي للجولة 11 من الدوري المصري الممتاز بحسب شبكة سوفاسكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

فجرت تقارير صحفية سويسرية مفاجأة بشأن صفقة انتقال ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل اقتراب نهاية القيد مساء السبت المقبل 8 فبراير.

ويعد كوتيسا أحد أهداف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستعدادًا لمونديال الأندية في الصيف.

وكان اللاعب السويسري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، شارك بديلًا في مواجهة سيون الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 3-3، وهو ما دفعه للغضب قائلا في تصريحات صحفية: "شعرت بالاحباط بسبب قرار المدرب، والذي ربما لو كان يريد الفوز، كان يمكنه أن يشركني في الشوط الأول، ويبدو أنني من دفعت ثمن عدم الفوز في المباريات الأخيرة".

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