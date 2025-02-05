الكاف يعلن إقامة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في قطر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد ومكان إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024/25 وكأس الكونفيدرالية الإفريقية..

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وستُجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة بالشراكة مع شريك حقوق الإعلام التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بي إن سبورت، يوم الخميس 20 فبراير 2025، حيث سيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مباريات ربع النهائي المثيرة لكلا المسابقتين.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وتعقد قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (16:00 بتوقيت القاهرة)، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (17:00 بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات ربع النهائي

وستقام مباريات ربع النهائي لكلا المسابقتين على مرحلتين، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 و8 و9 أبريل، بينما من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025.

وستشهد القرعة مشاركة بطلي كل بطولة: الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:



الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم:



الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، المصري (مصر)، شباب قسنطينة (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد الجزائر (الجزائر).

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