مفاجأة، فايلر يضغط لإقناع كوتيسا بالانضمام لـ الأهلي

فجرت تقارير صحفية سويسرية مفاجأة بشأن صفقة انتقال ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، إلى النادي الأهلي، خلال فترة االانتقالات الشتوية في ظل اقتراب نهاية القيد مساء السبت المقبل 8 فبراير.

ويعد كوتيسا أحد أهداف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستعدادًا لمونديال الأندية في الصيف.

وكان اللاعب السويسري الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، شارك بديلًا في مواجهة سيون الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 3-3، وهو ما دفعه للغضب قائلا في تصريحات صحفية: "شعرت بالاحباط بسبب قرار المدرب، والذي ربما لو كان يريد الفوز، كان يمكنه أن يشركني في الشوط الأول، ويبدو أنني من دفعت ثمن عدم الفوز في المباريات الأخيرة".

تلك التصريحات مع موقف النادي، جعلت موقع "TDG" السويسري، يطرح تساؤلًا حول نية النادي في التخلي عن لاعبه مقابل 1.5 مليون يورو لصالح الأهلي، وذلك من أجل الاستفادة المادية حتى لا يرحل بدون مقابل في الصيف.

في الوقت ذاته، أشار التقرير السويسري، إلى أن ديريك كوتيسا لا يريد الذهاب إلى مصر، ويرغب في إنهاء الموسم ومن ثم يحصل على الوقت في الاختيار بين العروض المقدمة له.

التقرير السويسري، كشف أيضًا عن محاولة رينيه فايلر إقناع اللاعب بالانتقال إلى الأهلي، ولكن كوتيسا رفض ذلك، وأخبره بأنه ليس لديه نيه للمغادرة في ميركاتو الشتاء، مع الذهاب إلى حافلة الفريق عبر ذلك الحديث الذي كان بعد مواجهة سيون أمس الثلاثاء.

هذا ما جعل التقارير تطرح التساؤل، بعد أن جلس اللاعب على مقاعد البدلاء في مواجهة سيون، مما قد يشير لمحاولة النادي الضغط على لاعبه السويسري للموافقة على عرض الأهلي.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع هذا الثنائي لحسم صفقة الجناح الأجنبي

ويواصل النادي الأهلي محاولاته لتعزيز صفوفه بجناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث عاد مجددًا لمحاولة حسم صفقة أحد اللاعبين المطروحين على طاولته، وهما ديريك كوتيسا جناح سيرفيت السويسري، أو جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري، خاصة بعد التطورات التي حدثت في موقف الثنائي رفقه أنديتهما.

الأهلي يعيد فتح المفاوضات مع كوتيسا ودالا والأزمات تحاصر الصفقتين

وجدد الأهلي مفاوضاته مع نادي سيرفيت السويسري لضم ديريك كوتيسا، مستغلًا الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين اللاعب وناديه، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة، وفقا لما تداولته تقارير صحفية سويسرية، ما يجعل الأهلي يعيد فتح المفاوضات مع اللاعب في محاولة لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق خلال يناير الجاري.

لكن تكمن أزمة انضمام كوتيسا إلي الأهلي، هي رفض اللاعب في وقت سابق الانضمام للفريق خلال يناير الجاري، حيث يري أنه في حال انتقاله إلي الأهلي سيكون بداية من الموسم المقبل أي في الانتقالات الصيفية وليس في الميركاتو الجاري.



أما على الجانب الآخر، عاد اسم جيلسون دالا ليطرح داخل الأهلي من جديد، في ظل وضعه غير المستقر مع الوكرة بعد رفع اسمه من القائمة المحلية لتسجيل المهاجم العراقي أيمن حسين بدلًا منه، ليصبح مقيدًا فقط في القائمة الآسيوية.

ورغم التصريحات السابقة لرئيس الوكرة بموافقته على رحيل اللاعب مجانًا إلي الأهلي، فإن إدارة الأحمر لديها تحفظ واحد علي الصفقة وهو التخوف من موقف اللاعب نفسه، بعدما سبق أن تراجع عن الانضمام للفريق بسبب رفضة التواجد في مصر خلال الفترة الحالية لظروف أسرية.

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

وصرح مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك مقترحين داخل مجلس الإدارة، بشأن مصير النجم التونسي علي معلول، بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عدم قيده في قائمة الفريق والتعاقد مع أجنبي جديد لتدعيم صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واقترح أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتم البحث عن عرض قطري لعلي معلول مقابل دفع الأهلي راتبه كاملا وباقي مستحقات اللاعب.

وفي حالة عدم نجاح ذلك المقترح يتم إعارة اللاعب لأحد الأندية المصرية والأقرب هو نادي فاركو بالإضافة أيضا إلى دفع كافة مستحقات اللاعب كاملة لكونه أحد أفضل اللاعبين الذين قدموا الكثير للأهلي.

وأضاف المصدر: حال توجيه الشكر لمعلول سيحصل على مستحقاته المالية كاملة لنهاية الموسم تقديرًا لمشوار اللاعب مع النادي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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