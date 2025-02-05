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رياضة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الجولة 24 بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

 الدوري الإنجليزي، اختير هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في مرمى بورنموث ضمن الافضل في الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي أفضل أهداف الجولة والتي جاء بها هدف صلاح الثاني في مرمى بورنموث.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويليه أرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

1- ليفربول 56 نقطة
2- آرسنال 50 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- تشيلسي 43 نقطة 
5- مانشستر سيتي 41 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة
13- مانشستر يونايتد 29 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- وست هام يونايتد 27 نقطة
16- إيفرتون 26 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إبسويتش تاون 16 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست 7-0  برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي 2-1 وست هام

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