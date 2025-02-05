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رياضة

نجم كونغولي مرشح للانتقال إلى الزمالك وجروس يضع العراقيل

أحد اللاعبين المعروضين
أحد اللاعبين المعروضين على الزمالك، فيتو

دخل الكونغولي روكي بوشيري لاعب نادي هيبرنيان الاسكتلندي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لنادي الزمالك، لكن السويسري كريستيان جروس مدرب الأبيض رهن التعاقد معه برحيل البولندي ميشالاك كونراد.

 

ميدو صاحب قرار التفاوض مع الكونغولي روكي بوشيري

ووفقا لبرنامج بلس 90، فإن أحمد حسام ميدو هو الأكثر جراءة في اتخاذ القرار بشأن التعاقد مع الكونغولي روكي بوشيري، لأنه يتجه لضم لاعبين جيدين، ويسعى لجلب صفقات جديدة بشكل سريع لتدعيم صفوف الزمالك، وليس مهتمًا بما يقال.

وأضاف برنامج بلس 90 الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام، أن هناك تصريح من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قائلا "هو فين أصلًا ملف الكورة ده".

وكان هناك حالة عشوائية في ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك، وقرر أحمد سليمان ترك الملف، وتولى حسين لبيب الإشراف على ملف الكرة، وأصبح يتصدر المشهد حاليًّا.

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روكي بوشيري الزمالك هيبرنيان الأسكتلندي جروس نادي الزمالك

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