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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2025 خلال ساعات

نتيجة محافظة أسيوط،
نتيجة محافظة أسيوط، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط عن نتائج امتحاناتهم للترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية الإخبارية، بالأسماء وأرقام الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط الترم الأول خلال  ساعات وذلك بعد 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس وانطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بـ محافظة أسيوط عقب انتهاء الامتحانات، واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لمدة أسبوعين، حتى إعلان النتيجة خلال هذه الأيام. 


نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس


وأكد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة ب11 إدارة تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الخميس قبل الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 برقم الجلوس

 

 وأضاف أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط،ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بأسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت عقب انتهاء الإمتحانات.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

 

وانتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس قبل الماضي وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة أسيوط الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 80 ألف طالب وطالبة.

 

 فيتو تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 الترم الاول 

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول استمر لمدة أسبوعين.

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، استمرار أعمال تصحيح الامتحانات

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

 

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