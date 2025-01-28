الثلاثاء 28 يناير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، استمرار أعمال تصحيح الامتحانات

أعمال تصحيح الشهادة
أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بأسيوط، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025 لضمان حقوق ومصلحة الطالب. 

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الإنتهاء من أعمال تقدير الدرجات وتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة حرصًا على مستقبل الطلاب المؤدين للامتحانات. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصححين وأعضاء الأمن المكلفين بأعمال تأمين المقار مع الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة وتعديلاتها بشأن الامتحانات وأعمال التصحيح والكنترول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة قد واصل متابعته لأعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 يرافقه سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعماد محمود مدير التعليم الثانوي، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الإعدادية، ومحمد صلاح رئيس التصحيح لافتًا إلى توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف المستمرة لتلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة خلال أعمال التصحيح. 

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

محافظ أسيوط يؤكد التصدي بكل حسم لحالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

ولفت محافظ أسيوط إلى قيام 2000 معلم بأعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة بـ 4 مقرات لأعمال التصحيح وذلك بمدارس (جمال فرغلي سلطان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله النديم، والخياط الإعدادية)، مشيرًا إلى توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات وتذليل العقبات للمقدرين لتسهيل عملهم حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء والاستقرار على أن يتم تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024 - 2025

ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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