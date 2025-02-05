الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

استمرار زراعة الأشجار وتطوير الأحواض بشوارع حي غرب أسيوط

زراعة الأشجار بأسيوط،
زراعة الأشجار بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة زراعة الأشجار ورفع المخلفات بشوارع وميادين حي غرب أسيوط لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء وخفض الاحتباس الحراري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع وفقًا للإمكانات المتاحة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

تطوير أحواض الزراعة واستكمال أعمال تشجير بمحيط جامعة أسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد قامت بتنفيذ تطوير أحواض الزراعة واستكمال أعمال تشجير وزراعة عدد من أشجار الفيكس بالمنطقة المحيطة بجامعة أسيوط حتى بوابة الجامعة البحرية بنطاق حي غرب أسيوط فضلًا عن نظافة ورفع مخلفات القمامة من صناديق وحاويات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكانية وذلك بمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي النظافة وأقسام الزراعة والرصد والمتابعة والتوعية والتواصل. 

 

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وأكد محافظ أسيوط على ضرورة العمل على النهوض بمختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والمواقف لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.

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