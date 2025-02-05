الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام بتروجيت في الدوري الممتاز

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت المقرر أن تقام بينهما مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويغيب عن الأهلي أمام بتروجيت كل من: أشرف بن شرقي، عمر كمال، أشرف داري، وسام أبو علي،  يحيى عطية الله، مصطفي مخلوف، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد،  سمير محمد،  ياسر إبراهيم، رضا سليم، وعلي معلول.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري

ضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.  

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وبدأ بتدريبات بدنية خفيفة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الخططية.

خاض حراس المرمى مرانًا قويُّا تحت إشراف ميشيل يانكون، قبل الانضمام للمشاركة في مجموعة من التدريبات التخصصية اختتمها بتقسيمة كرة قوية.

وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وذلك علي هامش مران الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات، جراديشار.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق أمام  بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.  

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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