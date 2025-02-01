إمام عاشور يحيي ذكرى شهداء الأهلي برسالة مؤثرة

حرص إمام عاشور نجم النادي الأهلي علي إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه علي انستجرام.

وقال إمام عاشور " في يوم الرحيل لا تزال أصواتكم تملا المدرجات واسماءكم محفورة في قلوبنا وكنتم وما زلتم اوفياء للكيان وستظلون خالدين في ذاكرتنا للابد الرحمة لشهدائنا والصبر لأهاليهم لم ننساكم.

وعلي صعيد متصل، أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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