الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت في الدوري (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وذلك علي هامش مران الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات، جراديشار.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق أمام بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت،ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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