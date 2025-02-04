الأهلى يفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة فى دورى الطائرة رجال

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج في بطولة الدوري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.

‏‎‏‎أقيمت المباراة على على صالة سبورتنج بالإسكندرية ، كما يعد هذا الفوز الثاني لفريق الأهلي علي التوالي بعد التفوق في المباراة السابقة أمام فريق القناة، بنتيجة 3-0.

الأهلي يفوز على القناة

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي حقق الفوز على القناة في بطولة الدوري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت الماضي.

‏‎‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-9 ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن يفوز بالشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.

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