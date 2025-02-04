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رياضة

الأهلى يفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة فى دورى الطائرة رجال

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج في بطولة الدوري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء. 

‏‎‏‎أقيمت المباراة على على صالة سبورتنج بالإسكندرية ، كما يعد هذا الفوز الثاني لفريق الأهلي علي التوالي بعد التفوق في المباراة السابقة أمام فريق القناة، بنتيجة 3-0.

الأهلي يفوز على القناة 

وكان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي حقق الفوز على القناة في بطولة الدوري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت الماضي. 

‏‎‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة. 

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-9 ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، قبل أن يفوز بالشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21. 

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