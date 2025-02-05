الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

تلقي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة عقب تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، استعدادا للمباراة المقرر أن تجمعه مع نظيره بتروجت غدا الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الإصابة تصدم علي معلول

وخلال مران الأهلي أبدي الدولي التونسي انزعاجه بسبب الشعور ببعض الآلام في منطقة وتر أكليس والتي أجري بها عملية جراحية في وقت سابق.

ومن المقرر أن يخضع علي معلول للعديد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها اللاعب ووضع الخطة العلاجية المناسبة للدولي التونسي.

وكان معلول تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا العامل الماضي أمام الترجي التونسي، وبسبب تلك الإصابة خضع معلول لجراحة في وتر أكيلس ليغيب منذ تلك الفترة عن الأهلي.

ونتيجة تلك الإصابة قرر الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي رفع أسم معلول من قائمة الفريق لتوفير مقعد للاعب أجنبي يعزز قائمة الفريق.



الإصابة تقرب رحلة معلول مع الأهلي للنهاية

وخلال الفترة الماضية كان مسؤولو الأهلي يحاولون أقناع مارسيل كولر مدرب الفريق في قيد علي معلول في قائمة الأهلي، لكن المدرب السويسري يرفض الأمر تماما حيث يفضل التعاقد مع جناح أجنبي بدلا من قيد التونسي.

وفي ظل تجدد الإصابة لظهير الأهلي فأن ذلك يقرب نهاية اللاعب مع الأهلي ورحيله عن الفريق.

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، صرح بأن هناك مقترحين داخل مجلس الإدارة، بشأن مصير النجم التونسي علي معلول، بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عدم قيده في قائمة الفريق والتعاقد مع أجنبي جديد لتدعيم صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي.

واقترح أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يتم البحث عن عرض قطري لعلي معلول مقابل دفع الأهلي راتبه كاملا وباقي مستحقات اللاعب.

وفي حالة عدم نجاح ذلك المقترح يتم إعارة اللاعب لأحد الأندية المصرية والأقرب هو نادي فاركو بالإضافة أيضا إلى دفع كافة مستحقات اللاعب كاملة لكونه أحد أفضل اللاعبين الذين قدموا الكثير للأهلي.

وأضاف المصدر: حال توجيه الشكر لمعلول سيحصل على مستحقاته المالية كاملة لنهاية الموسم تقديرًا لمشوار اللاعب مع النادي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

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