الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام جلسات البخار للأطفال

جلسات البخار
جلسات البخار

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن جلسات البخار يتم استخدامها للأطفال المصابين بالربو الشعبي، حيث ينصح الأطباء باستخدام جلسات البخار حيث تساعد في توسيع الشعب الهوائية.

خطورة الإفراط في استخدام جلسات البخار 

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية أنه لا يجب الإفراط في جلسات البخار، مشيرا إلى أن يجب استخدامها تحت الإشراف الطبي لأن هذه الجلسات تستخدم فيها أدوية يجب ضبط جرعاتها طبقا للحالة المرضية وعدد الجلسات لتجنب حدوث مضاعفات بسبب جلسات البخار.

 

وأشار إلى أنه مثلما  لها فائدة لها أيضا أعراض جانبية.

وكشف الدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة عن مضاعفات الإصابة بمرض الربو الشعبي، مشيرًا إلى أن نوبات الربو والأزمات المتكررة أهم المضاعفات التي يحتاج على إثرها المريض الدخول للمستشفى.

سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي

وحذر رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية من سوء استخدام الأدوية لعلاج الربو الشعبي خاصة الكورتيزون لمنع الحاجة للذهاب للمستشفى، موضحًا أن عدم الالتزام بجرعات العلاج الموصوفة من الطبيب يمكن أن يسبب أعراض جانبية للمريض.

 

ومرض الربو الشعبي من الأمراض المزمنة التى يجب الاكتشاف المبكر لها وعلاجها والتعايش معها حتى لا يتعرض المصاب إلى نوبات الربو الشعبي باستمرار، ويمكن أن يصيب مرض الربو الشعبي الكبار والأطفال.

ويخشى أولياء الأمور على الأطفال المصابين بالربو الشعبي من ممارسة الرياضة أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع  قرنائهم من الأطفال في المرحلة العمرية.

وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن الطفل المصاب بمرض الربو الشعبي يمكنه أن يمارس الرياضة دون خطورة.

تشخيص مرض الربو الشعبي

 وأكد ضرورة تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرًا لتلقي العلاج وعدم الوصول إلى مضاعفات مشيرًا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

 وتابع حديثه بأن علاج مرض الربو الشعبي يتضمن بخاخات  الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية والتي يمكن أن تكون ممتدة المفعول وقصيرة المفعول ويجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي.

ونصح مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بضرورة ممارسة تمارين التنفس الصحيحة لتفادي التعرض لأزمات الربو الشعبي.

وكشفت وزارة الصحة عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة.

وأوضحت أن الربو الشعبي عندما يصيب الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج.

 

مرض الربو الشعبي للأطفال

وأكدت وزارة الصحة أن الربو الشعبي للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الانفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج.

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الدكتور وجدى امين جلسات البخار وزارة الصحة الربو الشعبي الشعب الهوائية

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