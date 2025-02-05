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جامعة القناة تطلق مؤتمرها البيئي الأول حول السياحة المستدامة والتحديات البيئية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فيتو

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، مؤتمرها البيئي الأول تحت عنوان "السياحة المستدامة والتحديات البيئية: نحو حلول مبتكرة لمستقبل أخضر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، في رحاب الكلية. 

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رعاة ومشرفون المؤتمر الأول للسياحة 

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

الهدف من عقد المؤتمر

و يهدف المؤتمر الأول للسياحة بجامعة قناة السويس إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة المستدامة، والتحديات البيئية التي تواجه القطاع السياحي، مع تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. 

 

أبرز محاور المؤتمر 

يتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، أبرزها استراتيجيات دمج السياحة البيئية في الوجهات المحلية، ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السياحة الثقافية والتراثية كأداة للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز الوعي بأهمية التراث وحمايته، إلى جانب السياحة البيئية كوسيلة للحفاظ على البيئة المحلية عبر تبني ممارسات مستدامة تقلل من التأثيرات السلبية على النظم البيئية. 

 

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز الوعي البيئي، ودعم الأبحاث والمبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية في قطاع السياحة.
 

 

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