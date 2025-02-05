المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى علي طفلة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدى علي طفلة واخذ قبلة بالإجبار، كما حكمت بحبس المتهم 5 سنوات لحيازته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية شبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.



أحالت النيابة العامة المتهم الي جنايات شبرا الخيمة "خليل.م.خ.م" - ٢٤ سنة المهنة عامل - في القضية رقم ١٥٥٣١ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ۲۹۸۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١١ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية هتك عرض المجنى عليها الطفلة "شمس.ا.م.ب" التي لم تجاوز سن الثانية عشر سنة بغير قوة او تهديد على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز واحرز مواد مخدرة.



تحريات المباحث وضبط المتهم في جمايات شبرا الخيمة

أكدت تحريات الرائد محمد أحمد يحيي محمود - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجنى عليها وعزي قصد المتهم من ذلك هتك عرض المجني عليها وتم الاحالة جنايات شبرا الخيمة.

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