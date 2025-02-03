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إحالة أوراق قهوجى للمفتي لاتهامه بخطف طفل في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق قهوجى لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل لمسكنه وهتك عرضه بالإكراه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

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إحالة أوراق قهوجى للمفتي جنايات شبرا الخيمة 

وصدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وإحالت النيابة العامة  المتهم الي جنايات شبرا الخيمة :- "فارس م ع أ" 21 سنة - قهوجي، في الجناية رقم 20012 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2995 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 7 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليه الطفل "أحمد م" مستغلا حداثة سنة وما بينهما من قاربه بأن أوهم والدته بإصطحابه لشراء حاجة مستدرجا إياه إلى منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هنك عرض المخطوف، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- هتك عرض المجني عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد وبث الرعب في نفسه، وتعدى عليه محدثا اصابته التي بينها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وأنه تعدي على المجني عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".

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