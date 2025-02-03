المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

محاكمة متهمين بالاتجار في الهيروين بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم "احمد.ر.ا.ع" - السن 42، عامل، في القضية رقم 21445 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2690 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/8/4 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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