كأس مصر، فارق شاسع بين القيمة السوقية لـ بيراميدز والمنصورة

كأس مصر، يلتقي فريق بيراميدز، بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، مع المنصورة، اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

القيمة السوقية لبيراميدز والمنصورة

هناك فارق شاسع بين فريقي بيراميدز والمنصورة من حيث القيمة السوقية لكل منهما.

وقال محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة في تصريحات تليفزيونية إن ميزانية فريقه تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه ولا تضاهي استثمارات بيراميدز أو حتى لاعب احتياطي منهم، مضيفا أن بيراميدز مرعب للأهلى والزمالك وميزانيته تقارب مليار جنيه.

وبالفعل فميزانية فريق المنصورة تبلغ قيمة لاعب واحد فقط من اقل لاعبي بيراميدز

وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 21,75 مليون يورو.

أغلى لاعبي بيراميدز

ويعد إبراهيم عادل أغلى لاعبي بيراميدز بقيمة سوقية 2 مليون يورو، ثم يليه رمضان صبحي بقيمة 1.80 مليون يورو

ثم وليد الكرتي ومصطفى فتحي وبلاتي توريه، ولكل منهم قيمة 1.50 مليون يورو ثم مهند لاشين بقيمة 1.30 مليون يورو، ثم محمد الشيبي وماييلي وإيجولا ومحمد حمدي وقيمة كل منهم 1.20 مليون يورو.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة

ويحل المنصورة ضيفًا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء على إستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

ويسعى بيراميدز، لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المنصورة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.

وينتظر المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

ويتصدر بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يحتل المنصورة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، بجدول ترتيب دوري المحترفين.

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، المباراتان المؤجلتان من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

وكانت قرعة كأس مصر وضعت بيراميدز في مسار والزمالك في مسار آخر حتى نهائي البطولة بعد تطبيق اللائحة بعدم مشاركة الأهلي لانسحابه بالموسم الماضي.

مسار الزمالك في كأس مصر حتى النهائي

دور الـ32: فاز الزمالك على أبو قير للأسمدة 2-0.

مسار بيراميدز في كأس مصر حتى النهائي

دور الـ32: بيراميدز يواجه المنصورة.

دوري الـ16: حال تأهل بيراميدز يلتقي مع المقاولون العرب.

دور الـ8: حال تأهل بيراميدز يلعب مع إنبي.

دور الـ4: حال تأهل بيراميدز سيواجه الفريق المتأهل من المباريات: غزل المحلة ضد فاركو، البنك الأهلي مع الفائز من المصري البورسعيدي ووادي دجلة.

المباراة النهائية: حال تأهل بيراميدز سيواجه المتأهل من المسار الثاني الذي يأتي نادي الزمالك على رأسه.

وجاءت أبرز مفاجآت كأس مصر موسم 2024-2025 هي تأهل تيم إف سي أحد أندية دوري القسم الثاني ب على حساب الاتحاد السكندري من دور الـ 32، بالإضافة لتأهل المقاولون أحد أندية دوري المحترفين على حساب بتروجيت بدور الـ 32 بركلات الترجيح.

نتائج مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

بيراميدز ضد المنصورة - تقام اليوم 4 فبراير - 5:30 مساءً

بتروجيت × المقاولون العرب - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0 (انتهت)

الإسماعيلي × طنطا 1-0 (انتهت)

غزل المحلة ضد سبورتنج 1-0 (انتهت)

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1 (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط 1-0 (انتهت)

المصري ضد وادي دجلة تقام اليوم 4 فبراير - 2:30 مساءً

الزمالك × أبو قير للأسمدة 2-0 (انتهت)

مودرن سبورت ضد الشمس 5-2 (انتهت)

سموحة × منتخب السويس 1-0 (انتهت)

زد إي سي × ديروط - فوز زد 3-1 (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 3-0 (انتهت)

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة - فوز الجونة 2-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري ضد تيم إف سي 0-2 (انتهت)

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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