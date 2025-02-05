الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

نواب أردنيون يقدمون مشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين

مجلس النواب الأردني،
مجلس النواب الأردني، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أردنية اليوم الأربعاء، أن عددا من النواب الأردنيين، اقترحوا إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؛ وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

مقترح برلماني بسن قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

وبحسب المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل، حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره.

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مقترح ترامب بالسيطرة على غزة 

ومن المقرر أن يرفض المقترح النيابي  تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنفيذ  الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.

ويسعى  مشروع القانون  لمنع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

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الأردن تهجير الفلسطينيين غزة ترامب القضية الفلسطينية

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