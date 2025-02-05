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خارج الحدود

الأمم المتحدة: مقترح ترامب بالسيطرة على غزة مفاجئ للغاية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

اعتبرت الأمم المتحدة أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة كان مفاجئا للغاية.

الأمم المتحدة تعلق على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين 

ورفضت العديد من الدول والمنظمات الدولية خطط الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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ومن جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية عن رفضها لمقترح ترامب، وقالت إنه مخالف لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط، سفن كوبمانس، اليوم الأربعاء، إن هناك حلا واحدا فقط وهو دولتان إسرائيلية وفلسطينية آمنتان تتمتعان بالسيادة، وذلك  تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك حل واحد بغزة وهو مغادرة سكانها.

المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط يعلق على تصريحات ترامب 

وشدد سفن كوبمانس على أن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي.

رفض وإدانات من الحلفاء والخصوم لاقتراح ترامب 
 

وجاء اقتراح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببناء مستوطنات جديدة للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة إعادة  تطوير الأراضي التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط.

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الأمم المتحدة تهجير الفلسطينيين غزة ترامب منظمة العفو الدولية

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