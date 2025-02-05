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رياضة

نجم فراعنة اليد على أبواب الدوري الفرنسي

محمد طارق لاعب منتخب
محمد طارق لاعب منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تلقى محمد طارق لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الزمالك، عرضا للاحتراف في الدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم محمد طارق موقفه سواء بالموافقة على الاحتراف أو البقاء في الزمالك خلال الساعات المقبلة.

عرض احتراف فرنسي

وتواجد محمد طارق ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي أنهى مؤخرا مشاركته في بطولة العالم في نسختها رقم 29.

وحصد المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في بطولة العالم بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

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