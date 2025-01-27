المتهمون بقتل موظف بالشرقية يمثلون جريمتهم (صور)

اصطحبت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية المتهمين (زوجين ونجلهما) بإنهاء حياة موظف ادعى قدرته على ما يسمى بـ العلاج الروحاني، بعدما فشل في علاج نجلهما وقيامه بأعمال غير أخلاقية مع والدة المريض إلى موقع الجريمة بالقرب من مصرف بمركز الحسينية، لتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق، وتوثيق خطوات ارتكابها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول موقع الجريمة، حتي انتهي الجناة من تمثيل ما جرى.

قرار جديد للنيابة العامة حول الواقعة

وقررت النيابة العامة بمركز الحسينية بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية حبس زوجين ونجلهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإنهاء حياة موظف والتخلص من جثته بدفنها بالقرب من مصرف بدائرة مركز شرطة الحسيني بعدما حاول ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزوجة على خلفية استعانة الأسرة به لعلاج نجلهم مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني حيث وجهت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

نيابة الشرقية تصطحب قتلة موظف لتمثيل الجريمة،فيتو

مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغا من أسرة شخص يدعى “ع.ح” 40 عاما موظف ويعمل (معالج روحاني) أيضا مقيم بنطاق مركز الحسينية بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام.

فيما تم العثور لاحقا على جثة المُتغيب على أطراف مصرف مياه بنطاق مركز الحسينية وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص، تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

نيابة الشرقية تصطحب قتلة موظف لتمثيل الجريمة،فيتو1

ضبط مرتكبي الجريمة البشعة..3 من اسرة واحدة

وبإجراء التحريات الأولية والتحقيقات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من:"محمد. أ.ال"55 سنة وزوجته “ع”54 سنة ونجلهما “إبراهيم”25 سنة مقيمين بدائرة المركز، حيث تبين أن المتهمين وضعوا السم في وجبة غذائية وقدموها للمجني عليه وبعدما تأكدوا من مفارقته الحياة تخلصوا من جثته بدفنها في مكان العثور عليها بأطراف مصرف مائي بنطاق مركز الحسينية.

نيابة الشرقية تصطحب قتلة موظف لتمثيل الجريمة،فيتو2

التحقيقات في جريمة مقتل موظف الشرقية:الابن الثاني للأسرة كان يعاني من أعراض مرضية

كما توصلت التحقيقات إلى أن الابن الثاني للأسرة كان يعاني من أعراض مرضية وأسرته استعانت بالضحية لتشخيص حالته المرضية وعلاجه والذي أخبرهم بأن نجلهم مصاب بالسحر الأسود، فضلا عن محاولة المجنى عليه ممارسة أعمال غير أخلاقية مع والدة الشاب، حتى يتمكن من علاجه، حسب مزاعمه، وبعدما فشل في علاجه أعدوا العدة للتخلص منه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت القوات من ضبط الجناة وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

بزعم إخراج الجن.. تشييع جنازة موظف ادعي قدرته على العلاج الروحاني قتل علي يد كتيبة اسرية بالحسينية

وشيع العشرات من أهالي مركز الحسينية في وقت سابق موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني والذي لقي حتفه على يد 3 من اسرة واحدة جثمانه إلى مثواه الأخيروسط حالة من الحزن والألم بين الأهالى.

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