الأربعاء 29 يناير 2025
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شاب شرقاوي يعيش على أجهزة التنفس منذ 5 سنوات ويحتاج لزراعة رئتين بـ 15 مليون جنيه (صور)

مأساة انسانية لشاب
مأساة انسانية لشاب شرقاوي،فيتو

يعيش الشاب محمد إبراهيم محمد سلطان (31 عامًا)، من قرية الأخيوة بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، مأساة إنسانية حقيقية بعد أن تحولت حياته رأسًا على عقب بسبب إصابته بفيروس كورونا، الذي تسبب في تلف رئتيه وفشل جهازه التنفسي.

محمد، المتزوج والذي كان يعمل سائقًا قبل إصابته، يعتمد الآن بشكل كلي على أجهزة التنفس الصناعي منذ 5 سنوات، ويحتاج إلى عملية زراعة رئتين في الخارج بتكلفة تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.

أهمها الإقلاع عن التدخين، طرق الوقاية من سرطان الرئة

 

مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،فيتو
مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،

حياة معلقة بين الأمل واليأس

محمد، الذي كان يعيش حياة طبيعية قبل إصابته بجائحة كورونا، أصبح الآن حبيس غرفة صغيرة في منزله البسيط، محاطًا بأسطوانات الأكسجين التي تساعده على التقاط أنفاسه. 

يقول محمد بصوت يملؤه الألم: "أنا بموت بالبطيء، وبموت أسرتي معايا.. نفسي أعمل العملية في أسرع وقت ممكن عشان أرجع لحياتي تاني.. عاوز الدولة تنقذني من الموت".

مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،فيتو1
مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه

تكلفة باهظة وعبء مالي ثقيل

تعاني أسرة محمد من عبء مالي كبير، حيث تكلفة ملء أسطوانات الأكسجين التي يحتاجها يوميًا تصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. 

الأسرة، التي فقدت عائلها الوحيد بعد أن أصبح غير قادر على العمل، تعتمد الآن على المساعدات المحدودة لتوفير قوت يومها. 

تقول الأسرة: "احنا بنتعذب كل لحظة، وبنموت ألف مرة في اليوم بسبب حالته النفسية التي بدأت تسوء يومًا بعد يوم".

مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،فيتو2
مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه

الأمل في زراعة الرئة خارج مصر

فشلت جميع المحاولات لإجراء عملية زراعة الرئة داخل مصر بسبب عدم وجود متبرع من أسرته يمتلك نفس فصيلة دمه. الأمل الوحيد الآن هو السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء العملية، ولكن التكلفة الباهظة تشكل عائقًا كبيرًا. 

وناشدت الأسرة الجهات المعنية والجمعيات الخيرية وأهل الخير بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة محمد قبل فوات الأوان.

 

مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،فيتو3
مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه

حسابات بنكية لجمع التبرعات

تم فتح حسابين بنكيين لتلقي التبرعات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه،فيتو4
مأساة شاب بالشرقية يعيش على أجهزة التنفس ويحتاج لزراعة رئتين بتكلفة 15 مليون جنيه

ما هو التليف الرئوي؟

التليف الرئوي هو مرض خطير يصيب أنسجة الرئة، حيث تتكون ندبات تزيد من سماكة الأنسجة وتجعل التنفس أكثر صعوبة. لا يوجد علاج نهائي للمرض، ولكن زراعة الرئة قد تكون الحل الوحيد لإنقاذ حياة المرضى في الحالات المتقدمة.

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