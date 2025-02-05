الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكاف يخطر المصري بموعد قرعة دور الثمانية من البطولة الكونفيدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " النادي المصري بموعد قرعة دور الثمانية من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستكون بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد قرعة الكونفدرالية 

وحدد الكاف الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق العشرين من فبراير الجاري موعدا لإقامة قرعة دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي القرعة المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

هذا وقد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي الثاني من أبريل المقبل موعدًا لإقامة مباريات جولة الذهاب من دور الثمانية، فيما ستقام مباريات جولة الإياب في التاسع من أبريل أيضًا.

الفرق المتاهلة بالكونفدرالية

الجدير بالذكر أن هناك ثمانية فرق قد وصلت إلى دور الثمانية وهي المصري والزمالك من مصر، بالإضافة إلى اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني الجزائريين، وكذلك سيمبا التنزاني  ونهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأسيك ميموزا الايفواري.

 

 

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد ومكان إجراء  قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024/25 وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وستُجرى القرعة في العاصمة القطرية الدوحة بالشراكة مع شريك حقوق الإعلام التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بي إن سبورت، يوم الخميس 20 فبراير 2025، حيث سيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مباريات ربع النهائي المثيرة لكلا المسابقتين.

 

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

وتعقد قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش (16:00 بتوقيت القاهرة)، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (17:00 بتوقيت القاهرة).

 

مواعيد مباريات ربع النهائي 

وستقام مباريات ربع النهائي لكلا المسابقتين على مرحلتين، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 و8 و9 أبريل، بينما من المقرر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025.

وستشهد القرعة مشاركة بطلي كل بطولة: الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:


الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم:


الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، المصري (مصر)، شباب قسنطينة (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد الجزائر (الجزائر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة الكونفدرالية موعد قرعة الكونفدرالية كاف النادي المصري المصري والزمالك

مواد متعلقة

معلومات عن الأسطورة رونالدو في عيد ميلاده الـ 40.. والدته أرادت إجهاضه.. سر لقب الدون.. حصد لقب أفضل لاعب بالعالم 5 مرات.. وأرقامه القياسية بأوروبا باقية رغم رحيله للدوري السعودي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري

أتلتيكو مدريد يكتسح خيتافي بخماسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

موقف الأهلي من التعاقد مع دالا بعد تصريحات رئيس الوكرة القطري

كأس إيطاليا، بولونيا يفوز على أتالانتا بهدف ويتأهل لنصف النهائي

مدير لجنة المسابقات يرد على مزاعم مجاملة جماهير الزمالك

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

موعد مباراة المصري القادمة بعد التأهل لدور الـ16 في كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

طقس اليوم، متابعة دقيقة لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى

تصديق رئاسي بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

بعد مقترح الاستيلاء على غزة وتهجير أهلها، ساويرس يطالب بالوقوف في وجه مخطط ترامب

منوعات

المزيد

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

المزيد
الجريدة الرسمية