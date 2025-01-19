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رياضة

بعد الصعود لربع نهائي الكونفدرالية، يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وبلاك بولز

وفاز المصري علي بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة

أحرز ثلاثية المصري فخر الدين بن يوسف هاتريك في الدقائق 22 و42 و45.

وأحرز هدف بلاج بواز ريمي اكبورو في الدقيقة 57

بهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي إلى تسع نقاط تأهل بهم إلى دور ربع النهائي ليلحق بفريق الزمالك متصدر المجموعة الرابعة.

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