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رياضة

علي ماهر يكافئ لاعبي المصري عقب الصعود لدور الـ 16 في كأس مصر

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

كأس مصر، قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية عشرة  من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق الثامن من فبراير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء ذلك عقب نهاية مباراة اليوم أمام وادي دجلة  بدور ال32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف واحد دون رد ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من البطولة.

وفاز فريق المصري البورسعيدي، علي نظيره وادي دجلة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

مباراة المصري ووادي دجلة

 وجاء الشوط الأول  حماسيا من كلا الفريقين دون فاعلية على المرمى، وظهرت خطورة وادي دجلة على مرمى المصري ببعض الفترات، وفي الدقيقة السادسة أنقذ محمود جاد مرمى المصري بعد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز خالد الغندور هدف المصري في الدقيقة 81 من المباراة، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء 

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

 

تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة 

 وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيلة فريقه، لمواجهة نظيره وادي دجلة.

محمود  جاد  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد دبش  ، عمرو سعداوي لخط الظهر،  سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا،  ليستويل أمانكونا

 

 

 

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