رسميا.. الكاف يقرر مد القيد للبطولات الإفريقية حتى 28 فبراير المقبل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال إفريقيا أو كأس الاتحاد الإفريقي، والذي شارك في أي من مسابقات الكاف هذه، لصالح نادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.

وأكد كاف علي موقعه الرسمي أنه من خلال تغيير قواعد تسجيل اللاعبين، أصبحت قواعد دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي مشابهة لقواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وواصل: "ستساهم التعديلات على هذه اللائحة في جعل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أكثر جاذبية وإثارة لعشاق كرة القدم ومشاهدي التلفزيون والرعاة والشركاء في إفريقيا والعالم".

وأضاف: من الممكن أن تؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى تحسين جودة الأندية الإفريقية لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو 2025.

مد القيد لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كما اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي حتى 28 فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.