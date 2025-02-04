جامعة القناة تفتح باب التسجيل لدورة أساسيات التحول الرقمي 

أعلن مركز إعداد القادة بـجامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز التحول الرقمي، عن بدء الاشتراك في دورة "شهادة أساسيات التحول الرقمي (3)"، والتي تأتي في إطار تعزيز مهارات الطلاب في مجال التحول الرقمي، وفقًا لبروتوكول التعاون بين المركزين.

رعاة المبادرة والمشرفون عليها

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فيما يشرف على التنفيذ الدكتور محمد غنيم، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي.

مدة عقد الدورة التدريبية

تستمر الدورة لمدة 15 يومًا خلال شهر مارس 2025، وتعقد يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، ويتم التدريب عبر منصة Microsoft Teams، مما يتيح للطلاب فرصة التعلم عن بُعد بكفاءة.

شروط الاشتراك في الدورة

ويشترط للاشتراك في دورة التحول الرقمي الذى تقيمها جامعة قناة السويس، أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى كليات أو معاهد الجامعة، بالإضافة إلى تسديد رسوم الاشتراك البالغة 250 جنيهًا مصريًا، مع ضرورة إدراج البيانات الشخصية والمرفقات المطلوبة عبر رابط التسجيل:

https://forms.gle/NPY9HSuHu1Fwit1o9



كما يُلزم المشترك بالحضور بنسبة 100% وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلى جانب أداء الاختبار الحضوري بالجامعة على مدار يومين من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والذي يُعقد بعد انتهاء فترة التدريب بعدة أيام.

يمكن دفع رسوم الاشتراك بمقر مركز إعداد القادة، الكائن بالدور الرابع في مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة الجديدة، وذلك من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و12 ظهرًا، مع إمكانية التواصل مع الأستاذ مصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي للمركز، عبر الرقم 01002717900، لأي استفسارات تتعلق بالدورة.

بمجرد التسجيل، تتم إضافة الطلاب إلى مجموعة واتس آب وفقًا للمجموعة التدريبية المحددة، حيث سيتم إرسال كافة التعليمات والمادة العلمية عبر المجموعة لضمان التواصل المستمر بين المدربين والمشاركين.

وعقب اجتياز جميع الاختبارات، يتم استخراج الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا، على أن تُسلَّم للطلاب عبر وحدة التحول الرقمي بعد تلقيهم رسالة عبر جروب الواتس آب لتحديد موعد الاستلام. وللحصول على الشهادة، يتعين على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة من إيصال الدفع، حيث يتم الاستلام من مركز إعداد القادة وفقًا للمواعيد المعلنة.

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