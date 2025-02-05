جامعة القناة تنظم ندوة توعوية بكلية العلاج الطبيعي حول صحة العظام وسلامة العمود الفقري

تنظم كلية العلاج الطبيعي بـجامعة قناة السويس ندوة علمية بعنوان "صحة العظام وسلامة العمود الفقري"، تحت شعار "أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلف القيادة"، وذلك يوم الاثنين الموافق 17 فبراير، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية.

الرعاة المشرفون على الندوة

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد مكرم، مستشار النشاط العلمي.

أبرز المحاضرين في الندوة

يحاضر في الندوة نخبة من المتخصصين، يتقدمهم الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، والدكتور شريف سكر، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب، والدكتور عماد مكرم، مستشار النشاط العلمي، حيث يقدمون محاضرات علمية تتناول صحة العظام، وسبل الوقاية من أمراض العمود الفقري، والأوضاع الصحيحة أثناء المذاكرة والجلوس، بالإضافة إلى نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الفقرات العنقية وأسفل الظهر لدى الطلاب.



تنظم الندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، سهام داود، مدير إدارة النشاط العلمي، وتتيح الفرصة لجميع طلاب الفرق الدراسية لحضورها والاستفادة من محتواها التوعوي.

كما يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط المخصص للحجز، مع إمكانية الحصول على شهادة معتمدة من خلال التسجيل في خانة أخرى.





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