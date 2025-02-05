رئيس جامعة القناة يتفقد موقع إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكلية الطب (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية برفقة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وذلك لتحديد موقع إنشاء مبنى مدرجات جديد لكلية الطب.

عميد كلية الطب يستقبل رئيس الجامعة

وكان في استقبال رئيس جامعة القناة ومرافقيه الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من إنشاء المبني

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أن المبنى المزمع إنشاؤه يأتي استجابةً للتوسع في أعداد الطلاب.

وأشار إلى أنه سيتألف من ثلاثة طوابق، ويضم أربعة مدرجات بسعة 250 طالبًا وطالبة لكل منها، ومدرجًا رئيسيًا يسع 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مكاتب إدارية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تطوير البنية التحتية للكلية

وأضاف رئيس جامعة القناة أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع النمو المتزايد في أعداد الطلاب، حيث تضم كلية الطب حاليًا 2352 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف الفرق الدراسية.

تطبيق استيراتيجية الجامعة

وتابع "مندور" أن إنشاء هذا المبنى يأتي في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العملية الأكاديمية، وتسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لخدمة المجتمع.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

يُذكر أن كلية الطب تضم 1276 طالبًا و1076 طالبة، حيث يبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 568، والفرقة الثانية 409، والفرقة الثالثة 459، والفرقة الرابعة 393، بينما تضم الفرقة الخامسة 523 طالبًا وطالبة.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط جامعة قناة السويس للتوسع في بنيتها التحتية التعليمية، بما يعزز قدرتها على تقديم تعليم طبي متميز، وفق أحدث المعايير الأكاديمية.



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